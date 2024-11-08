Канадские доллары в угандийские шиллинги

Сконвертируйте CAD в UGX по реальному обменному курсу

C$1,000 CAD = Ush2 629 UGX

Среднерыночный курс в 19:22
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса CAD к UGX

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

UGX
1 CAD в UGXПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2 679,99002 761,4800
Низкий2 622,97002 622,9700
В среднем2 647,36002 704,3220
Изменение-1.88%-3.13%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CAD к UGX

За последние 30 дней максимальный курс CAD к UGX составил 2 679,9900, а минимальный — 2 622,9700. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2 647,3600. Изменение курса CAD к UGX в процентном соотношении составило -1.88.

За последние 90 дней максимальный курс CAD к UGX составил 2 761,4800, а минимальный — 2 622,9700. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2 704,3220. Изменение курса CAD к UGX в процентном соотношении составило -3.13.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CAD к UGX

Популярные валюты

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD184,3940,9340,775277,951,5217,18558,463
1 INR0,01210,0110,0093,2940,0180,0850,693
1 EUR1,07190,3910,83297,6981,6297,69562,617
1 GBP1,291108,9391,2051358,7921,9639,27475,467

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в угандийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для канадский доллар

CAD в USD

CAD в INR

CAD в EUR

CAD в GBP

CAD в PKR

CAD в AUD

CAD в CNY

CAD в PHP

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Канадский доллар / Угандийский шиллинг
1 CAD2 629,42000 UGX
5 CAD13 147,10000 UGX
10 CAD26 294,20000 UGX
20 CAD52 588,40000 UGX
50 CAD131 471,00000 UGX
100 CAD262 942,00000 UGX
250 CAD657 355,00000 UGX
500 CAD1 314 710,00000 UGX
1000 CAD2 629 420,00000 UGX
2000 CAD5 258 840,00000 UGX
5000 CAD13 147 100,00000 UGX
10000 CAD26 294 200,00000 UGX
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Канадский доллар
1 UGX0,00038 CAD
5 UGX0,00190 CAD
10 UGX0,00380 CAD
20 UGX0,00761 CAD
50 UGX0,01902 CAD
100 UGX0,03803 CAD
250 UGX0,09508 CAD
500 UGX0,19016 CAD
1000 UGX0,38031 CAD
2000 UGX0,76062 CAD
5000 UGX1,90156 CAD
10000 UGX3,80312 CAD