5 000 угандийских шиллингов в канадские доллары

Сконвертируйте UGX в CAD по реальному обменному курсу

Ush1,000 UGX = C$0,0003804 CAD

Среднерыночный курс в 04:58
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса UGX к CAD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

CAD
1 UGX в CADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00040,0004
Низкий0,00040,0004
В среднем0,00040,0004
Изменение1.37%3.44%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 UGX к CAD

За последние 30 дней максимальный курс UGX к CAD составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0004. Изменение курса UGX к CAD в процентном соотношении составило 1.37.

За последние 90 дней максимальный курс UGX к CAD составил 0,0004, а минимальный — 0,0004. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0004. Изменение курса UGX к CAD в процентном соотношении составило 3.44.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график UGX к CAD

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDGBPINRNGNCAD
1 USD11,5170,9331,3290,77584,391 695,521,392
1 AUD0,65910,6150,8760,51155,6341 117,770,918
1 EUR1,0711,62511,4240,8390,4111 816,51,492
1 SGD0,7531,1420,70210,58363,5111 276,031,048

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из угандийских шиллингов в канадские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите UGX из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из UGX в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для угандийских шиллингов

UGX в USD

UGX в AUD

UGX в EUR

UGX в SGD

UGX в GBP

UGX в INR

UGX в NGN

UGX в CAD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Угандийский шиллинг / Канадский доллар
1 UGX0,00038 CAD
5 UGX0,00190 CAD
10 UGX0,00380 CAD
20 UGX0,00761 CAD
50 UGX0,01902 CAD
100 UGX0,03804 CAD
250 UGX0,09510 CAD
500 UGX0,19020 CAD
1000 UGX0,38040 CAD
2000 UGX0,76079 CAD
5000 UGX1,90198 CAD
10000 UGX3,80396 CAD
Обменные курсы Канадский доллар / Угандийский шиллинг
1 CAD2 628,84000 UGX
5 CAD13 144,20000 UGX
10 CAD26 288,40000 UGX
20 CAD52 576,80000 UGX
50 CAD131 442,00000 UGX
100 CAD262 884,00000 UGX
250 CAD657 210,00000 UGX
500 CAD1 314 420,00000 UGX
1000 CAD2 628 840,00000 UGX
2000 CAD5 257 680,00000 UGX
5000 CAD13 144 200,00000 UGX
10000 CAD26 288 400,00000 UGX