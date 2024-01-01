канадский доллар угандийские шиллинги История изменения обменного курса

Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса канадский доллар угандийские шиллинги. Это сводная страница канадский доллар (CAD) угандийские шиллинги (UGX) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CAD и UGX за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.

C$1,000 CAD = Ush2 630 UGX

Среднерыночный курс в 8 нояб. 2024 г.
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График изменения обменного курса CAD к UGX

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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UGX

История обменного курса канадский доллар–угандийские шиллинги

Обменный курс канадских доллара/угандийские шиллинги сейчас составляет 2 629,610, отражая изменение в размере -0.626% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.232% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2 653,990, и минимумом, равным 2 622,410, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.494%.

Самые популярные валюты на 8 ноября 2024 г.

 USDINREURGBPPKRAUDCNYPHP
1 USD184,390,9340,775277,951,5217,18558,463
1 INR0,01210,0110,0093,2940,0180,0850,693
1 EUR1,07190,37810,83297,6711,6297,69462,611
1 GBP1,291108,9271,2051358,7641,9639,27375,461

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Как произвести расчет конвертации из канадских долларов в угандийские шиллинги

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    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CAD из выпадающего списка для исходной валюты и UGX из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CAD в UGX, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Часто задаваемые вопросы об обменном курсе