История обменного курса канадский доллар–угандийские шиллинги

Обменный курс канадских доллара/угандийские шиллинги сейчас составляет 2 629,610, отражая изменение в размере -0.626% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.232% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2 653,990, и минимумом, равным 2 622,410, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.494%.