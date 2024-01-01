Чешские кроны в гвинейские франки

Сконвертируйте CZK в GNF по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = GFr365,6 GNF

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к GNF

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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GNF
1 CZK в GNFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий372,2070385,0790
Низкий365,1330365,1330
В среднем369,5291376,5902
Изменение-1.78%-1.90%
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Соотношение 1 CZK к GNF

За последние 30 дней максимальный курс CZK к GNF составил 372,2070, а минимальный — 365,1330. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 369,5291. Изменение курса CZK к GNF в процентном соотношении составило -1.78.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к GNF составил 385,0790, а минимальный — 365,1330. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 376,5902. Изменение курса CZK к GNF в процентном соотношении составило -1.90.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в гвинейские франки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и GNF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в GNF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Гвинейский франк
1 CZK365,58200 GNF
5 CZK1 827,91000 GNF
10 CZK3 655,82000 GNF
20 CZK7 311,64000 GNF
50 CZK18 279,10000 GNF
100 CZK36 558,20000 GNF
250 CZK91 395,50000 GNF
500 CZK182 791,00000 GNF
1000 CZK365 582,00000 GNF
2000 CZK731 164,00000 GNF
5000 CZK1 827 910,00000 GNF
10000 CZK3 655 820,00000 GNF
Обменные курсы Гвинейский франк / Чешская крона
1 GNF0,00274 CZK
5 GNF0,01368 CZK
10 GNF0,02735 CZK
20 GNF0,05471 CZK
50 GNF0,13677 CZK
100 GNF0,27354 CZK
250 GNF0,68384 CZK
500 GNF1,36769 CZK
1000 GNF2,73537 CZK
2000 GNF5,47074 CZK
5000 GNF13,67685 CZK
10000 GNF27,35370 CZK