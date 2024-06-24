تحويل USD إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أمريكي إلى ريال كمبودي

5 usd
20,591.25 khr

$1.000 USD = ៛4,118 KHR

Mid-market exchange rate at 13:47
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64511.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.8360.968116.57410.6830.5775.29813.217

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / ريال كمبوديا
1 USD٤٬١١٨٫٢٥٠٠٠ KHR
5 USD٢٠٬٥٩١٫٢٥٠٠٠ KHR
10 USD٤١٬١٨٢٫٥٠٠٠٠ KHR
20 USD٨٢٬٣٦٥٫٠٠٠٠٠ KHR
50 USD٢٠٥٬٩١٢٫٥٠٠٠٠ KHR
100 USD٤١١٬٨٢٥٫٠٠٠٠٠ KHR
250 USD١٬٠٢٩٬٥٦٢٫٥٠٠٠٠ KHR
500 USD٢٬٠٥٩٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ KHR
1000 USD٤٬١١٨٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ KHR
2000 USD٨٬٢٣٦٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ KHR
5000 USD٢٠٬٥٩١٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ KHR
10000 USD٤١٬١٨٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار أمريكي
1 KHR٠٫٠٠٠٢٤ USD
5 KHR٠٫٠٠١٢١ USD
10 KHR٠٫٠٠٢٤٣ USD
20 KHR٠٫٠٠٤٨٦ USD
50 KHR٠٫٠١٢١٤ USD
100 KHR٠٫٠٢٤٢٨ USD
250 KHR٠٫٠٦٠٧١ USD
500 KHR٠٫١٢١٤١ USD
1000 KHR٠٫٢٤٢٨٢ USD
2000 KHR٠٫٤٨٥٦٤ USD
5000 KHR١٫٢١٤١١ USD
10000 KHR٢٫٤٢٨٢٢ USD