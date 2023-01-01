5 ريال كمبودي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل KHR إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ khr
٠٫٠١ hkd

1.00000 KHR = 0.00189 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 06:33
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KHR إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87021.057987.98291.450541.674950.946519.2745
1GBP1.1491611.2157101.1071.666911.924791.0876822.1496
1USD0.945250.822571183.16751.371151.583280.894718.2196
1INR0.01136580.009890540.012023910.01648660.01903730.01075780.219071

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / دولار هونغ كونغ
1 KHR0.00189 HKD
5 KHR0.00946 HKD
10 KHR0.01892 HKD
20 KHR0.03785 HKD
50 KHR0.09462 HKD
100 KHR0.18925 HKD
250 KHR0.47312 HKD
500 KHR0.94624 HKD
1000 KHR1.89247 HKD
2000 KHR3.78494 HKD
5000 KHR9.46235 HKD
10000 KHR18.92470 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / ريال كمبوديا
100 HKD52841.10000 KHR
200 HKD105682.20000 KHR
300 HKD158523.30000 KHR
500 HKD264205.50000 KHR
1000 HKD528411.00000 KHR
2000 HKD1056822.00000 KHR
2500 HKD1321027.50000 KHR
3000 HKD1585233.00000 KHR
4000 HKD2113644.00000 KHR
5000 HKD2642055.00000 KHR
10000 HKD5284110.00000 KHR
20000 HKD10568220.00000 KHR