20 ريال كمبودي إلى ين ياباني

تحويل KHR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ khr
١ jpy

1.00000 KHR = 0.03626 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 06:46
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KHR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37141.582780.94517.3173523.271783.14350.822301
1CAD0.72918211.154130.6891435.3356816.969160.62670.599607
1AUD0.63180.86645110.5971084.623114.703152.53010.51953
1EUR1.05811.451081.6747417.7424924.623587.97410.8701

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / ين ياباني
1 KHR0.03626 JPY
5 KHR0.18129 JPY
10 KHR0.36258 JPY
20 KHR0.72515 JPY
50 KHR1.81288 JPY
100 KHR3.62576 JPY
250 KHR9.06440 JPY
500 KHR18.12880 JPY
1000 KHR36.25760 JPY
2000 KHR72.51520 JPY
5000 KHR181.28800 JPY
10000 KHR362.57600 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / ريال كمبوديا
100 JPY2758.05000 KHR
1000 JPY27580.50000 KHR
1500 JPY41370.75000 KHR
2000 JPY55161.00000 KHR
3000 JPY82741.50000 KHR
5000 JPY137902.50000 KHR
5400 JPY148934.70000 KHR
10000 JPY275805.00000 KHR
15000 JPY413707.50000 KHR
20000 JPY551610.00000 KHR
25000 JPY689512.50000 KHR
30000 JPY827415.00000 KHR