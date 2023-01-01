ألف ريال كمبودي إلى ين ياباني

تحويل KHR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ khr
٣٦ jpy

1.00000 KHR = 0.03626 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 06:45
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KHR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.371451.582530.9457.3173523.270683.14150.822233
1CAD0.72915511.153910.6890525.3354816.967960.62310.599536
1AUD0.63190.86661910.5971464.6238314.704752.53710.519569
1EUR1.05821.451271.6746317.7432224.62587.98030.8702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / ين ياباني
1 KHR0.03626 JPY
5 KHR0.18128 JPY
10 KHR0.36255 JPY
20 KHR0.72510 JPY
50 KHR1.81275 JPY
100 KHR3.62551 JPY
250 KHR9.06377 JPY
500 KHR18.12755 JPY
1000 KHR36.25510 JPY
2000 KHR72.51020 JPY
5000 KHR181.27550 JPY
10000 KHR362.55100 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / ريال كمبوديا
100 JPY2758.23000 KHR
1000 JPY27582.30000 KHR
1500 JPY41373.45000 KHR
2000 JPY55164.60000 KHR
3000 JPY82746.90000 KHR
5000 JPY137911.50000 KHR
5400 JPY148944.42000 KHR
10000 JPY275823.00000 KHR
15000 JPY413734.50000 KHR
20000 JPY551646.00000 KHR
25000 JPY689557.50000 KHR
30000 JPY827469.00000 KHR