5000 ريال كمبودي إلى درهم مغربي

تحويل KHR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٬٠٠٠ khr
١٢٫٤٩ mad

1.00000 KHR = 0.00250 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 06:07
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KHR إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 KHR → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDCADAUDEURCNYCZKINRGBP
1USD11.37151.583530.944757.317223.261683.15750.822166
1CAD0.72912911.15460.6888325.3351816.960560.63250.599465
1AUD0.63150.86610210.5965994.6208114.689752.5140.519198
1EUR1.05851.451731.6761717.7452624.62288.02220.8703

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال كمبودي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KHR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KHR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الريالات الكمبودية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ريال كمبوديا / الدرهم المغربي
1 KHR0.00250 MAD
5 KHR0.01249 MAD
10 KHR0.02497 MAD
20 KHR0.04995 MAD
50 KHR0.12487 MAD
100 KHR0.24975 MAD
250 KHR0.62436 MAD
500 KHR1.24873 MAD
1000 KHR2.49746 MAD
2000 KHR4.99492 MAD
5000 KHR12.48730 MAD
10000 KHR24.97460 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / ريال كمبوديا
1 MAD400.40700 KHR
5 MAD2002.03500 KHR
10 MAD4004.07000 KHR
20 MAD8008.14000 KHR
50 MAD20020.35000 KHR
100 MAD40040.70000 KHR
250 MAD100101.75000 KHR
500 MAD200203.50000 KHR
1000 MAD400407.00000 KHR
2000 MAD800814.00000 KHR
5000 MAD2002035.00000 KHR
10000 MAD4004070.00000 KHR