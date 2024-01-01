Fas dirheminden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile MAD → KHR çevirin

1.000 mad
404.951 khr

1.00000 MAD = 404.95100 KHR

11:30 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1611.010.7970990.931451.354251.539051.3476519.0144
1 XOF0.0016366410.001304560.001524510.002216410.002518870.002205610.0311196
1 GBP1.25455766.54311.168571.698971.930821.6906923.8545
1 EUR1.07355655.950.85574511.453861.652251.4467720.4129

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Fas dirheminden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kamboçya Rieli
1 MAD404.95100 KHR
5 MAD2024.75500 KHR
10 MAD4049.51000 KHR
20 MAD8099.02000 KHR
50 MAD20247.55000 KHR
100 MAD40495.10000 KHR
250 MAD101237.75000 KHR
500 MAD202475.50000 KHR
1000 MAD404951.00000 KHR
2000 MAD809902.00000 KHR
5000 MAD2024755.00000 KHR
10000 MAD4049510.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Fas Dirhemi
1 KHR0.00247 MAD
5 KHR0.01235 MAD
10 KHR0.02469 MAD
20 KHR0.04939 MAD
50 KHR0.12347 MAD
100 KHR0.24694 MAD
250 KHR0.61736 MAD
500 KHR1.23472 MAD
1000 KHR2.46944 MAD
2000 KHR4.93888 MAD
5000 KHR12.34720 MAD
10000 KHR24.69440 MAD