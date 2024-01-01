bin Fas dirheminden Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile MAD → KHR çevirin

1.000 mad
413.868 khr

1,000د.م. MAD = 413,9៛ KHR

13:37 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KHRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek418,5630418,5630
Düşük413,1840405,2130
Ortalama416,7846412,8253
Değişim0.17%2.15%
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1 MAD → KHR istatistikleri

MAD → KHR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 418,5630, en düşük 413,1840 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 416,7846 oldu. MAD → KHR kurundaki değişiklik 0.17 değerindeydi.

MAD → KHR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 418,5630, en düşük 405,2130 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 412,8253 oldu. MAD → KHR kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5760,7810,9261,381,5281,33718,172
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,39611,1871,7681,9571,71323,281
1 EUR1,08655,9690,84311,491,6491,44419,619

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kamboçya Rieli
1 MAD413,86800 KHR
5 MAD2.069,34000 KHR
10 MAD4.138,68000 KHR
20 MAD8.277,36000 KHR
50 MAD20.693,40000 KHR
100 MAD41.386,80000 KHR
250 MAD103.467,00000 KHR
500 MAD206.934,00000 KHR
1000 MAD413.868,00000 KHR
2000 MAD827.736,00000 KHR
5000 MAD2.069.340,00000 KHR
10000 MAD4.138.680,00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Fas Dirhemi
1 KHR0,00242 MAD
5 KHR0,01208 MAD
10 KHR0,02416 MAD
20 KHR0,04832 MAD
50 KHR0,12081 MAD
100 KHR0,24162 MAD
250 KHR0,60406 MAD
500 KHR1,20812 MAD
1000 KHR2,41623 MAD
2000 KHR4,83246 MAD
5000 KHR12,08115 MAD
10000 KHR24,16230 MAD