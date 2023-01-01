درهم مغربي إلى كرونة آيسلندية

تحويل MAD إلى ISK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٣٬٢٥٣٫٦٠ isk

1.00000 MAD = 13.25360 ISK

متوسط سعر صرف السوق عند 20:8 UTC
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MAD إلى ISK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 ISK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437341.661990.964218.3778
1GBP1.1531411.22925102.1751.657461.916511.1118521.1923
1USD0.93810.813504183.121.348351.559090.904517.24
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622170.01875710.01088190.207411

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى كرونة آيسلندية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ISK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى ISK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Icelandic Króna
1 MAD13.25360 ISK
5 MAD66.26800 ISK
10 MAD132.53600 ISK
20 MAD265.07200 ISK
50 MAD662.68000 ISK
100 MAD1325.36000 ISK
250 MAD3313.40000 ISK
500 MAD6626.80000 ISK
1000 MAD13253.60000 ISK
2000 MAD26507.20000 ISK
5000 MAD66268.00000 ISK
10000 MAD132536.00000 ISK
معدلات التحويل Icelandic Króna / الدرهم المغربي
1 ISK0.07545 MAD
5 ISK0.37726 MAD
10 ISK0.75451 MAD
20 ISK1.50903 MAD
50 ISK3.77257 MAD
100 ISK7.54514 MAD
250 ISK18.86285 MAD
500 ISK37.72570 MAD
1000 ISK75.45140 MAD
2000 ISK150.90280 MAD
5000 ISK377.25700 MAD
10000 ISK754.51400 MAD