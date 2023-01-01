درهم مغربي إلى دولار برمودي

تحويل MAD إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٩٧٫٢٦ bmd

1.00000 MAD = 0.09726 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:3 UTC
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MAD إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.06688.60591.437551.661730.964318.3777
1GBP1.1532711.2293102.1791.657771.916291.112121.193
1USD0.93810.813471183.121.348551.558850.904617.2399
1INR0.01128590.009786710.012030810.01622410.01875420.01088310.20741

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / Bermudan Dollar
1 MAD0.09726 BMD
5 MAD0.48629 BMD
10 MAD0.97258 BMD
20 MAD1.94517 BMD
50 MAD4.86292 BMD
100 MAD9.72583 BMD
250 MAD24.31458 BMD
500 MAD48.62915 BMD
1000 MAD97.25830 BMD
2000 MAD194.51660 BMD
5000 MAD486.29150 BMD
10000 MAD972.58300 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الدرهم المغربي
1 BMD10.28190 MAD
5 BMD51.40950 MAD
10 BMD102.81900 MAD
20 BMD205.63800 MAD
50 BMD514.09500 MAD
100 BMD1028.19000 MAD
250 BMD2570.47500 MAD
500 BMD5140.95000 MAD
1000 BMD10281.90000 MAD
2000 BMD20563.80000 MAD
5000 BMD51409.50000 MAD
10000 BMD102819.00000 MAD