10 دولار برمودي إلى درهم مغربي

تحويل BMD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bmd
١٠٢٫٠٧ mad

1.00000 BMD = 10.20650 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الدرهم المغربي
1 BMD10.20650 MAD
5 BMD51.03250 MAD
10 BMD102.06500 MAD
20 BMD204.13000 MAD
50 BMD510.32500 MAD
100 BMD1020.65000 MAD
250 BMD2551.62500 MAD
500 BMD5103.25000 MAD
1000 BMD10206.50000 MAD
2000 BMD20413.00000 MAD
5000 BMD51032.50000 MAD
10000 BMD102065.00000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Bermudan Dollar
1 MAD0.09798 BMD
5 MAD0.48988 BMD
10 MAD0.97977 BMD
20 MAD1.95954 BMD
50 MAD4.89884 BMD
100 MAD9.79768 BMD
250 MAD24.49420 BMD
500 MAD48.98840 BMD
1000 MAD97.97680 BMD
2000 MAD195.95360 BMD
5000 MAD489.88400 BMD
10000 MAD979.76800 BMD