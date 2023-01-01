درهم مغربي إلى دينار مقدوني

تحويل MAD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
٥٬٦٣٠٫٧١ mkd

1.00000 MAD = 5.63071 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:10 UTC
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MAD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065988.59761.437311.661960.964218.3755
1GBP1.1532711.22925102.1751.657581.916661.1119821.1915
1USD0.93820.813504183.121.348451.559210.904617.2394
1INR0.0112870.009787110.012030810.01622290.01875860.01088310.207404

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / دينار مقدوني
1 MAD5.63071 MKD
5 MAD28.15355 MKD
10 MAD56.30710 MKD
20 MAD112.61420 MKD
50 MAD281.53550 MKD
100 MAD563.07100 MKD
250 MAD1407.67750 MKD
500 MAD2815.35500 MKD
1000 MAD5630.71000 MKD
2000 MAD11261.42000 MKD
5000 MAD28153.55000 MKD
10000 MAD56307.10000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الدرهم المغربي
1 MKD0.17760 MAD
5 MKD0.88799 MAD
10 MKD1.77597 MAD
20 MKD3.55194 MAD
50 MKD8.87985 MAD
100 MKD17.75970 MAD
250 MKD44.39925 MAD
500 MKD88.79850 MAD
1000 MKD177.59700 MAD
2000 MKD355.19400 MAD
5000 MKD887.98500 MAD
10000 MKD1775.97000 MAD