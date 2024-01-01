Fas dirheminden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → MKD çevirin

1.000 mad
5.699,59 mkd

1.00000 MAD = 5.69959 MKD

11:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8557451.0735589.14861.453861.652250.9483218.3345
1 GBP1.1685711.25455104.1791.698971.930821.1081821.4257
1 USD0.931450.797099183.04091.354251.539050.8833517.0784
1 INR0.01121720.009598870.012042310.01630820.01853370.01063750.205663

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Fas dirheminden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Makedonya Dinarı
1 MAD5.69959 MKD
5 MAD28.49795 MKD
10 MAD56.99590 MKD
20 MAD113.99180 MKD
50 MAD284.97950 MKD
100 MAD569.95900 MKD
250 MAD1424.89750 MKD
500 MAD2849.79500 MKD
1000 MAD5699.59000 MKD
2000 MAD11399.18000 MKD
5000 MAD28497.95000 MKD
10000 MAD56995.90000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Fas Dirhemi
1 MKD0.17545 MAD
5 MKD0.87726 MAD
10 MKD1.75451 MAD
20 MKD3.50902 MAD
50 MKD8.77255 MAD
100 MKD17.54510 MAD
250 MKD43.86275 MAD
500 MKD87.72550 MAD
1000 MKD175.45100 MAD
2000 MKD350.90200 MAD
5000 MKD877.25500 MAD
10000 MKD1754.51000 MAD