100 Fas dirheminden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → MKD çevirin

100 mad
573,49 mkd

1,000د.م. MAD = 5,735ден MKD

13:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,78035,7961
Düşük5,72405,6845
Ortalama5,74995,7370
Değişim-0.27%0.67%
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1 MAD → MKD istatistikleri

MAD → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7803, en düşük 5,7240 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,7499 oldu. MAD → MKD kurundaki değişiklik -0.27 değerindeydi.

MAD → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7961, en düşük 5,6845 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7370 oldu. MAD → MKD kurundaki değişiklik 0.67 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,1290,780,9261,381,5271,33718,16
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,282778,30911,1871,7691,9571,71423,28
1 EUR1,08655,9730,84311,4911,651,44419,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Makedonya Dinarı
1 MAD5,73492 MKD
5 MAD28,67460 MKD
10 MAD57,34920 MKD
20 MAD114,69840 MKD
50 MAD286,74600 MKD
100 MAD573,49200 MKD
250 MAD1.433,73000 MKD
500 MAD2.867,46000 MKD
1000 MAD5.734,92000 MKD
2000 MAD11.469,84000 MKD
5000 MAD28.674,60000 MKD
10000 MAD57.349,20000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Fas Dirhemi
1 MKD0,17437 MAD
5 MKD0,87185 MAD
10 MKD1,74370 MAD
20 MKD3,48740 MAD
50 MKD8,71850 MAD
100 MKD17,43700 MAD
250 MKD43,59250 MAD
500 MKD87,18500 MAD
1000 MKD174,37000 MAD
2000 MKD348,74000 MAD
5000 MKD871,85000 MAD
10000 MKD1.743,70000 MAD