100 Makedonya dinarından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MKD → MAD çevirin

100 mkd
17,45 mad

1,000ден MKD = 0,1745د.م. MAD

20:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,17470,1759
Düşük0,17300,1725
Ortalama0,17390,1743
Değişim0.33%-0.61%
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1 MKD → MAD istatistikleri

MKD → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1747, en düşük 0,1730 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1739 oldu. MKD → MAD kurundaki değişiklik 0.33 değerindeydi.

MKD → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1759, en düşük 0,1725 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1743 oldu. MKD → MAD kurundaki değişiklik -0.61 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2831,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17310,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7231,49711,8151,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Fas Dirhemi
1 MKD0,17447 MAD
5 MKD0,87235 MAD
10 MKD1,74469 MAD
20 MKD3,48938 MAD
50 MKD8,72345 MAD
100 MKD17,44690 MAD
250 MKD43,61725 MAD
500 MKD87,23450 MAD
1000 MKD174,46900 MAD
2000 MKD348,93800 MAD
5000 MKD872,34500 MAD
10000 MKD1.744,69000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Makedonya Dinarı
1 MAD5,73166 MKD
5 MAD28,65830 MKD
10 MAD57,31660 MKD
20 MAD114,63320 MKD
50 MAD286,58300 MKD
100 MAD573,16600 MKD
250 MAD1.432,91500 MKD
500 MAD2.865,83000 MKD
1000 MAD5.731,66000 MKD
2000 MAD11.463,32000 MKD
5000 MAD28.658,30000 MKD
10000 MAD57.316,60000 MKD