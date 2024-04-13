Çin yuanından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile CNY → MAD çevirin

1.000 cny
1.386,28 mad

1,000 CNY = 1,386 MAD

18:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17,8381,3770,940,8031,54783,6091,362
1 HKD0,12810,1760,120,1020,19710,6680,174
1 CAD0,7265,6910,6820,5831,12360,7030,988
1 EUR1,0648,341,46610,8551,64788,9691,449

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Çin yuanından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CNY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CNY → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Çin yuanı RMB için en iyi döviz çiftleri

CNY → USD

CNY → HKD

CNY → CAD

CNY → EUR

CNY → GBP

CNY → AUD

CNY → INR

CNY → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Fas Dirhemi
1 CNY1,38628 MAD
5 CNY6,93140 MAD
10 CNY13,86280 MAD
20 CNY27,72560 MAD
50 CNY69,31400 MAD
100 CNY138,62800 MAD
250 CNY346,57000 MAD
500 CNY693,14000 MAD
1000 CNY1.386,28000 MAD
2000 CNY2.772,56000 MAD
5000 CNY6.931,40000 MAD
10000 CNY13.862,80000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Çin Yuanı RMB
1 MAD0,72136 CNY
5 MAD3,60678 CNY
10 MAD7,21355 CNY
20 MAD14,42710 CNY
50 MAD36,06775 CNY
100 MAD72,13550 CNY
250 MAD180,33875 CNY
500 MAD360,67750 CNY
1000 MAD721,35500 CNY
2000 MAD1.442,71000 CNY
5000 MAD3.606,77500 CNY
10000 MAD7.213,55000 CNY