1 Fas dirheminden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MAD → CNY çevirin

1 mad
0,73 cny

1,000د.م. MAD = 0,7296¥ CNY

12:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → CNYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,74010,7401
Düşük0,72910,7182
Ortalama0,73630,7300
Değişim0.06%1.27%
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1 MAD → CNY istatistikleri

MAD → CNY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,7401, en düşük 0,7291 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7363 oldu. MAD → CNY kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

MAD → CNY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,7401, en düşük 0,7182 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7300 oldu. MAD → CNY kurundaki değişiklik 1.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4890,7810,9261,3821,5281,33718,191
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,22411,1861,7711,9581,71323,304
1 EUR1,08655,9670,84311,4931,651,44419,643

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Çin Yuanı RMB
1 MAD0,72957 CNY
5 MAD3,64784 CNY
10 MAD7,29568 CNY
20 MAD14,59136 CNY
50 MAD36,47840 CNY
100 MAD72,95680 CNY
250 MAD182,39200 CNY
500 MAD364,78400 CNY
1000 MAD729,56800 CNY
2000 MAD1.459,13600 CNY
5000 MAD3.647,84000 CNY
10000 MAD7.295,68000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Fas Dirhemi
1 CNY1,37067 MAD
5 CNY6,85335 MAD
10 CNY13,70670 MAD
20 CNY27,41340 MAD
50 CNY68,53350 MAD
100 CNY137,06700 MAD
250 CNY342,66750 MAD
500 CNY685,33500 MAD
1000 CNY1.370,67000 MAD
2000 CNY2.741,34000 MAD
5000 CNY6.853,35000 MAD
10000 CNY13.706,70000 MAD