Romanya leyinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile RON → MAD çevirin

1.000 ron
2.175,68 mad

1.00000 RON = 2.17568 MAD

18:39 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10.9291.347951.534330.7941871.34610.8801583.0072
1 EUR1.0764511.4511.651630.8549051.449010.9474289.3531
1 CAD0.7418670.6891811.138270.5891810.9986280.65295461.5803
1 AUD0.651750.6054620.87852610.5176110.8773210.57363854.0999

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Romanya leyinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → CHF

RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Fas Dirhemi
1 RON2.17568 MAD
5 RON10.87840 MAD
10 RON21.75680 MAD
20 RON43.51360 MAD
50 RON108.78400 MAD
100 RON217.56800 MAD
250 RON543.92000 MAD
500 RON1087.84000 MAD
1000 RON2175.68000 MAD
2000 RON4351.36000 MAD
5000 RON10878.40000 MAD
10000 RON21756.80000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Rumen Leyi
1 MAD0.45963 RON
5 MAD2.29813 RON
10 MAD4.59626 RON
20 MAD9.19252 RON
50 MAD22.98130 RON
100 MAD45.96260 RON
250 MAD114.90650 RON
500 MAD229.81300 RON
1000 MAD459.62600 RON
2000 MAD919.25200 RON
5000 MAD2298.13000 RON
10000 MAD4596.26000 RON