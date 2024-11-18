100 Romanya leyinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile RON → MAD çevirin

1,000L RON = 2,131د.م. MAD

23:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MAD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MAD
1 RON → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,16962,1834
Düşük2,11222,1122
Ortalama2,13982,1585
Değişim-1.75%-1.93%
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1 RON → MAD istatistikleri

RON → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1696, en düşük 2,1122 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1398 oldu. RON → MAD kurundaki değişiklik -1.75 değerindeydi.

RON → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1834, en düşük 2,1122 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1585 oldu. RON → MAD kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Fas Dirhemi
1 RON2,13141 MAD
5 RON10,65705 MAD
10 RON21,31410 MAD
20 RON42,62820 MAD
50 RON106,57050 MAD
100 RON213,14100 MAD
250 RON532,85250 MAD
500 RON1.065,70500 MAD
1000 RON2.131,41000 MAD
2000 RON4.262,82000 MAD
5000 RON10.657,05000 MAD
10000 RON21.314,10000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Rumen Leyi
1 MAD0,46917 RON
5 MAD2,34587 RON
10 MAD4,69174 RON
20 MAD9,38348 RON
50 MAD23,45870 RON
100 MAD46,91740 RON
250 MAD117,29350 RON
500 MAD234,58700 RON
1000 MAD469,17400 RON
2000 MAD938,34800 RON
5000 MAD2.345,87000 RON
10000 MAD4.691,74000 RON