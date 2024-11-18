500 Romanya leyinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile RON → MAD çevirin

1,000L RON = 2,131د.م. MAD

23:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Wise

Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

RON → MAD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

MAD
1 RON → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,16962,1834
Düşük2,11222,1122
Ortalama2,13982,1585
Değişim-1.76%-1.93%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 RON → MAD istatistikleri

RON → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,1696, en düşük 2,1122 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,1398 oldu. RON → MAD kurundaki değişiklik -1.76 değerindeydi.

RON → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,1834, en düşük 2,1122 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,1585 oldu. RON → MAD kurundaki değişiklik -1.93 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MAD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Romanya leyinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

RON → USD

RON → EUR

RON → CAD

RON → AUD

RON → GBP

RON → SGD

RON → CHF

RON → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Fas Dirhemi
1 RON2,13138 MAD
5 RON10,65690 MAD
10 RON21,31380 MAD
20 RON42,62760 MAD
50 RON106,56900 MAD
100 RON213,13800 MAD
250 RON532,84500 MAD
500 RON1.065,69000 MAD
1000 RON2.131,38000 MAD
2000 RON4.262,76000 MAD
5000 RON10.656,90000 MAD
10000 RON21.313,80000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Rumen Leyi
1 MAD0,46918 RON
5 MAD2,34590 RON
10 MAD4,69179 RON
20 MAD9,38358 RON
50 MAD23,45895 RON
100 MAD46,91790 RON
250 MAD117,29475 RON
500 MAD234,58950 RON
1000 MAD469,17900 RON
2000 MAD938,35800 RON
5000 MAD2.345,89500 RON
10000 MAD4.691,79000 RON