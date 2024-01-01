50 Fas dirheminden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MAD → RON çevirin

50 mad
23,20 ron

1,000د.م. MAD = 0,4639L RON

14:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,46670,4684
Düşük0,46210,4588
Ortalama0,46440,4633
Değişim-0.08%0.92%
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1 MAD → RON istatistikleri

MAD → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4667, en düşük 0,4621 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4644 oldu. MAD → RON kurundaki değişiklik -0.08 değerindeydi.

MAD → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4684, en düşük 0,4588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4633 oldu. MAD → RON kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,1910,7810,9261,3831,5291,33618,156
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281777,78111,1861,7711,9581,71123,257
1 EUR1,08655,9480,84311,4941,6521,44319,614

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Rumen Leyi
1 MAD0,46392 RON
5 MAD2,31961 RON
10 MAD4,63923 RON
20 MAD9,27846 RON
50 MAD23,19615 RON
100 MAD46,39230 RON
250 MAD115,98075 RON
500 MAD231,96150 RON
1000 MAD463,92300 RON
2000 MAD927,84600 RON
5000 MAD2.319,61500 RON
10000 MAD4.639,23000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Fas Dirhemi
1 RON2,15553 MAD
5 RON10,77765 MAD
10 RON21,55530 MAD
20 RON43,11060 MAD
50 RON107,77650 MAD
100 RON215,55300 MAD
250 RON538,88250 MAD
500 RON1.077,76500 MAD
1000 RON2.155,53000 MAD
2000 RON4.311,06000 MAD
5000 RON10.777,65000 MAD
10000 RON21.555,30000 MAD