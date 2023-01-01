درهم مغربي إلى دينار جزائري

تحويل MAD إلى DZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٣٬٣٥٧٫١٠ dzd

1.00000 MAD = 13.35710 DZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:5 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

MAD إلى DZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 DZD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.06688.60591.437451.661990.964218.3785
1GBP1.1531411.22925102.1751.657581.916511.1118521.193
1USD0.93810.813504183.121.348451.559090.904517.2406
1INR0.01128590.009787110.012030810.01622290.01875710.01088190.207418

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى دينار جزائري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى DZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Algerian Dinar
1 MAD13.35710 DZD
5 MAD66.78550 DZD
10 MAD133.57100 DZD
20 MAD267.14200 DZD
50 MAD667.85500 DZD
100 MAD1335.71000 DZD
250 MAD3339.27500 DZD
500 MAD6678.55000 DZD
1000 MAD13357.10000 DZD
2000 MAD26714.20000 DZD
5000 MAD66785.50000 DZD
10000 MAD133571.00000 DZD
معدلات التحويل Algerian Dinar / الدرهم المغربي
1 DZD0.07487 MAD
5 DZD0.37433 MAD
10 DZD0.74866 MAD
20 DZD1.49733 MAD
50 DZD3.74332 MAD
100 DZD7.48664 MAD
250 DZD18.71660 MAD
500 DZD37.43320 MAD
1000 DZD74.86640 MAD
2000 DZD149.73280 MAD
5000 DZD374.33200 MAD
10000 DZD748.66400 MAD