Fas dirheminden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → DZD çevirin

1.000 mad
13.353,40 dzd

1.00000 MAD = 13.35340 DZD

11:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855461.0736589.15711.453781.652150.9483218.3261
1 GBP1.1689611.25505104.2211.69941.931291.1085521.4224
1 USD0.93140.796781183.04111.354051.538820.8832517.069
1 INR0.01121620.009595020.012042210.01630580.01853080.01063630.205549

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Fas dirheminden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cezayir Dinarı
1 MAD13.35340 DZD
5 MAD66.76700 DZD
10 MAD133.53400 DZD
20 MAD267.06800 DZD
50 MAD667.67000 DZD
100 MAD1335.34000 DZD
250 MAD3338.35000 DZD
500 MAD6676.70000 DZD
1000 MAD13353.40000 DZD
2000 MAD26706.80000 DZD
5000 MAD66767.00000 DZD
10000 MAD133534.00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Fas Dirhemi
1 DZD0.07489 MAD
5 DZD0.37444 MAD
10 DZD0.74887 MAD
20 DZD1.49775 MAD
50 DZD3.74437 MAD
100 DZD7.48873 MAD
250 DZD18.72183 MAD
500 DZD37.44365 MAD
1000 DZD74.88730 MAD
2000 DZD149.77460 MAD
5000 DZD374.43650 MAD
10000 DZD748.87300 MAD