50 Fas dirheminden Cezayir dinarına

Reel döviz kuru ile MAD → DZD çevirin

50 mad
678,13 dzd

1,000د.م. MAD = 13,56دج DZD

12:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → DZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,683013,6830
Düşük13,465013,3552
Ortalama13,617313,5312
Değişim0.73%1.38%
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1 MAD → DZD istatistikleri

MAD → DZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6830, en düşük 13,4650 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,6173 oldu. MAD → DZD kurundaki değişiklik 0.73 değerindeydi.

MAD → DZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,6830, en düşük 13,3552 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,5312 oldu. MAD → DZD kurundaki değişiklik 1.38 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,4180,7810,9261,3821,5281,33718,185
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,01111,1861,771,9571,71323,292
1 EUR1,08655,9510,84311,4921,651,44419,638

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Cezayir dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → DZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Cezayir Dinarı
1 MAD13,56250 DZD
5 MAD67,81250 DZD
10 MAD135,62500 DZD
20 MAD271,25000 DZD
50 MAD678,12500 DZD
100 MAD1.356,25000 DZD
250 MAD3.390,62500 DZD
500 MAD6.781,25000 DZD
1000 MAD13.562,50000 DZD
2000 MAD27.125,00000 DZD
5000 MAD67.812,50000 DZD
10000 MAD135.625,00000 DZD
Çevrim kurları Cezayir Dinarı / Fas Dirhemi
1 DZD0,07373 MAD
5 DZD0,36866 MAD
10 DZD0,73733 MAD
20 DZD1,47465 MAD
50 DZD3,68663 MAD
100 DZD7,37326 MAD
250 DZD18,43315 MAD
500 DZD36,86630 MAD
1000 DZD73,73260 MAD
2000 DZD147,46520 MAD
5000 DZD368,66300 MAD
10000 DZD737,32600 MAD