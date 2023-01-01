Марокканские дирхамы в алжирские динары

Сконвертируйте MAD в DZD по реальному обменному курсу

1 000 mad
13 533,20 dzd

1.00000 MAD = 13.53320 DZD

Среднерыночный курс в 22:9 UTC
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График изменения обменного курса MAD к DZD

1 мин. назад 1 MAD → 0 DZD
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075789.13251.4581.673980.958718.5383
1GBP1.1615811.2494103.5251.693441.944291.113621.5318
1USD0.929650.800384182.861.35541.556180.8912517.2337
1INR0.01121930.009659480.012068510.01635770.01878080.01075610.207986

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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в алжирские динары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и DZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в DZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Марокканский дирхам / Алжирский динар
1 MAD13.53320 DZD
5 MAD67.66600 DZD
10 MAD135.33200 DZD
20 MAD270.66400 DZD
50 MAD676.66000 DZD
100 MAD1353.32000 DZD
250 MAD3383.30000 DZD
500 MAD6766.60000 DZD
1000 MAD13533.20000 DZD
2000 MAD27066.40000 DZD
5000 MAD67666.00000 DZD
10000 MAD135332.00000 DZD
Обменные курсы Алжирский динар / Марокканский дирхам
1 DZD0.07389 MAD
5 DZD0.36946 MAD
10 DZD0.73892 MAD
20 DZD1.47785 MAD
50 DZD3.69461 MAD
100 DZD7.38923 MAD
250 DZD18.47307 MAD
500 DZD36.94615 MAD
1000 DZD73.89230 MAD
2000 DZD147.78460 MAD
5000 DZD369.46150 MAD
10000 DZD738.92300 MAD