Марокканский дирхам (MAD)
Марокканский дирхам — это официальная валюта Королевства Марокко. Код валюты — MAD; символ — .د.م. или ‘dh’. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр является. Марокканский дирхам является необеспеченной валютой.
Название валюты
Марокканский дирхам
Символ валюты
د.م.
Обменный курс для MAD
|USD
|XOF
|GBP
|EUR
|CAD
|AUD
|SGD
|ZAR
|Из MAD
|0.10194
|61.22990
|0.07855
|0.09334
|0.13949
|0.15139
|0.13676
|1.85428
|В MAD
|9.80960
|0.01633
|12.73040
|10.71310
|7.16893
|6.60529
|7.31214
|0.53929
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.