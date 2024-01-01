Марокканский дирхам (MAD)

Марокканский дирхам — это официальная валюта Королевства Марокко. Код валюты — MAD; символ — .د.م. или ‘dh’. Коэффициент конвертации достигает 4-значных цифр является. Марокканский дирхам является необеспеченной валютой.

Название валюты

Марокканский дирхам

د.م.

Обменный курс для MAD

 USD XOF GBP EUR CAD AUD SGD ZAR
Из MAD0.10194 61.22990 0.07855 0.09334 0.13949 0.15139 0.13676 1.85428
В MAD9.80960 0.01633 12.73040 10.71310 7.16893 6.60529 7.31214 0.53929

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