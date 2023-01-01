Марокканские дирхамы в кенийские шиллинги

Сконвертируйте MAD в KES по реальному обменному курсу

1000 mad
14448 kes

1.00000 MAD = 14.44750 KES

Среднерыночный курс в 22:12 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MAD к KES

1 мин. назад 1 MAD → 0 KES
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.0757589.13661.458071.673930.958718.5389
1GBP1.1613711.2493103.5171.69331.943981.1134121.5298
1USD0.929550.800448182.861.35541.556060.8911517.2335
1INR0.01121870.009660250.012068510.01635770.01877940.01075490.207983

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в кенийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и KES из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в KES, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for марокканский дирхам

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Марокканский дирхам / Кенийский шиллинг
1 MAD14.44750 KES
5 MAD72.23750 KES
10 MAD144.47500 KES
20 MAD288.95000 KES
50 MAD722.37500 KES
100 MAD1444.75000 KES
250 MAD3611.87500 KES
500 MAD7223.75000 KES
1000 MAD14447.50000 KES
2000 MAD28895.00000 KES
5000 MAD72237.50000 KES
10000 MAD144475.00000 KES
Обменные курсы Кенийский шиллинг / Марокканский дирхам
1 KES0.06922 MAD
5 KES0.34608 MAD
10 KES0.69216 MAD
20 KES1.38432 MAD
50 KES3.46080 MAD
100 KES6.92160 MAD
250 KES17.30400 MAD
500 KES34.60800 MAD
1000 KES69.21600 MAD
2000 KES138.43200 MAD
5000 KES346.08000 MAD
10000 KES692.16000 MAD