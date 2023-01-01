Франки КФА BCEAO в евро

Сконвертируйте XOF в EUR по реальному обменному курсу

1 000 xof
1,52 eur

1.00000 XOF = 0.00152 EUR

Среднерыночный курс в 13:17 UTC
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График изменения обменного курса XOF к EUR

1 мин. назад 1 XOF → 0 EUR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86021.073889.10751.455971.675460.958918.4602
1GBP1.1625211.2482103.581.692431.947571.1147421.4584
1USD0.931250.801154182.98331.35591.560310.89317.1915
1INR0.01122240.00965440.012050610.01633940.01880260.01076120.207168

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Как произвести расчет конвертации из франков КФА BCEAO в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите XOF из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из XOF в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Франк КФА BCEAO / Евро
1 XOF0.00152 EUR
5 XOF0.00760 EUR
10 XOF0.01519 EUR
20 XOF0.03039 EUR
50 XOF0.07597 EUR
100 XOF0.15194 EUR
250 XOF0.37984 EUR
500 XOF0.75968 EUR
1000 XOF1.51937 EUR
2000 XOF3.03874 EUR
5000 XOF7.59685 EUR
10000 XOF15.19370 EUR
Обменные курсы Евро / Франк КФА BCEAO
1 EUR658.17000 XOF
5 EUR3290.85000 XOF
10 EUR6581.70000 XOF
20 EUR13163.40000 XOF
50 EUR32908.50000 XOF
100 EUR65817.00000 XOF
250 EUR164542.50000 XOF
500 EUR329085.00000 XOF
1000 EUR658170.00000 XOF
2000 EUR1316340.00000 XOF
5000 EUR3290850.00000 XOF
10000 EUR6581700.00000 XOF