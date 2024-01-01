Fas dirheminden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MAD → KES çevirin

1.000 mad
14.637 kes

1.00000 MAD = 14.63690 KES

11:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.9370.7969720.931351.354151.538941.3476519.0135
1 XOF0.0016368310.001304510.001524480.002216510.002518980.002205870.0311219
1 GBP1.25475766.57311.168591.699121.930981.6909623.8572
1 EUR1.0737655.9630.8557311.453951.652351.4469720.4148

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Fas dirheminden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

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MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kenya Şilini
1 MAD14.63690 KES
5 MAD73.18450 KES
10 MAD146.36900 KES
20 MAD292.73800 KES
50 MAD731.84500 KES
100 MAD1463.69000 KES
250 MAD3659.22500 KES
500 MAD7318.45000 KES
1000 MAD14636.90000 KES
2000 MAD29273.80000 KES
5000 MAD73184.50000 KES
10000 MAD146369.00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Fas Dirhemi
1 KES0.06832 MAD
5 KES0.34160 MAD
10 KES0.68321 MAD
20 KES1.36641 MAD
50 KES3.41603 MAD
100 KES6.83206 MAD
250 KES17.08015 MAD
500 KES34.16030 MAD
1000 KES68.32060 MAD
2000 KES136.64120 MAD
5000 KES341.60300 MAD
10000 KES683.20600 MAD