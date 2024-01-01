1 Fas dirheminden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile MAD → KES çevirin

1 mad
13 kes

1,000د.م. MAD = 13,06Ksh KES

13:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,479313,4793
Düşük12,890912,8654
Ortalama13,150113,1137
Değişim1.31%-2.46%
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1 MAD → KES istatistikleri

MAD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,4793, en düşük 12,8909 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,1501 oldu. MAD → KES kurundaki değişiklik 1.31 değerindeydi.

MAD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,4793, en düşük 12,8654 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,1137 oldu. MAD → KES kurundaki değişiklik -2.46 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,5840,7810,9261,3811,5281,33718,176
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,25411,1861,7681,9571,71323,282
1 EUR1,08655,9480,84311,4911,651,44419,623

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Kenya Şilini
1 MAD13,05970 KES
5 MAD65,29850 KES
10 MAD130,59700 KES
20 MAD261,19400 KES
50 MAD652,98500 KES
100 MAD1.305,97000 KES
250 MAD3.264,92500 KES
500 MAD6.529,85000 KES
1000 MAD13.059,70000 KES
2000 MAD26.119,40000 KES
5000 MAD65.298,50000 KES
10000 MAD130.597,00000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Fas Dirhemi
1 KES0,07657 MAD
5 KES0,38286 MAD
10 KES0,76572 MAD
20 KES1,53143 MAD
50 KES3,82858 MAD
100 KES7,65716 MAD
250 KES19,14290 MAD
500 KES38,28580 MAD
1000 KES76,57160 MAD
2000 KES153,14320 MAD
5000 KES382,85800 MAD
10000 KES765,71600 MAD