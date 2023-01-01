Марокканские дирхамы в оманские риалы

Сконвертируйте MAD в OMR по реальному обменному курсу

1 000 mad
37,972 omr

1.00000 MAD = 0.03797 OMR

Среднерыночный курс в 22:16 UTC
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График изменения обменного курса MAD к OMR

1 мин. назад 1 MAD → 0 OMR
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861051.075689.12421.458081.674090.958618.5365
1GBP1.1613711.2492103.5091.693421.944281.1132921.5282
1USD0.92970.800512182.861.35561.556420.891217.2336
1INR0.01122030.009661020.012068510.01636010.01878370.01075550.207985

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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Марокканский дирхам / Оманский риал
1 MAD0.03797 OMR
5 MAD0.18986 OMR
10 MAD0.37971 OMR
20 MAD0.75943 OMR
50 MAD1.89857 OMR
100 MAD3.79715 OMR
250 MAD9.49287 OMR
500 MAD18.98575 OMR
1000 MAD37.97150 OMR
2000 MAD75.94300 OMR
5000 MAD189.85750 OMR
10000 MAD379.71500 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Марокканский дирхам
1 OMR26.33560 MAD
5 OMR131.67800 MAD
10 OMR263.35600 MAD
20 OMR526.71200 MAD
50 OMR1316.78000 MAD
100 OMR2633.56000 MAD
250 OMR6583.90000 MAD
500 OMR13167.80000 MAD
1000 OMR26335.60000 MAD
2000 OMR52671.20000 MAD
5000 OMR131678.00000 MAD
10000 OMR263356.00000 MAD