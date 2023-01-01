Марокканские дирхамы в оманские риалы
Сконвертируйте MAD в OMR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса MAD к OMR
1 MAD = 0,03797 OMR
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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в оманские риалы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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|Обменные курсы Оманский риал / Марокканский дирхам
|1 OMR
|26.33560 MAD
|5 OMR
|131.67800 MAD
|10 OMR
|263.35600 MAD
|20 OMR
|526.71200 MAD
|50 OMR
|1316.78000 MAD
|100 OMR
|2633.56000 MAD
|250 OMR
|6583.90000 MAD
|500 OMR
|13167.80000 MAD
|1000 OMR
|26335.60000 MAD
|2000 OMR
|52671.20000 MAD
|5000 OMR
|131678.00000 MAD
|10000 OMR
|263356.00000 MAD