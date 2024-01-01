5 марокканских дирхамов в оманские риалы

Сконвертируйте MAD в OMR по реальному обменному курсу

5 mad
0,191 omr

1.00000 MAD = 0.03820 OMR

Среднерыночный курс в 00:09
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Популярные валюты

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.5930.7976070.930851.354051.542381.346919.0784
1 XOF0.0016377510.001306280.001524480.00221760.002526030.002205890.0312457
1 GBP1.25375765.53111.167041.697641.933751.6886823.9195
1 EUR1.0743655.960.85686511.454661.656981.4469720.4959

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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для марокканских дирхамов

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Марокканский дирхам / Оманский риал
1 MAD0.03820 OMR
5 MAD0.19099 OMR
10 MAD0.38198 OMR
20 MAD0.76396 OMR
50 MAD1.90990 OMR
100 MAD3.81980 OMR
250 MAD9.54950 OMR
500 MAD19.09900 OMR
1000 MAD38.19800 OMR
2000 MAD76.39600 OMR
5000 MAD190.99000 OMR
10000 MAD381.98000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Марокканский дирхам
1 OMR26.17940 MAD
5 OMR130.89700 MAD
10 OMR261.79400 MAD
20 OMR523.58800 MAD
50 OMR1308.97000 MAD
100 OMR2617.94000 MAD
250 OMR6544.85000 MAD
500 OMR13089.70000 MAD
1000 OMR26179.40000 MAD
2000 OMR52358.80000 MAD
5000 OMR130897.00000 MAD
10000 OMR261794.00000 MAD