20 оманских риалов в марокканские дирхамы

Сконвертируйте OMR в MAD по реальному обменному курсу

ر.ع.1,000 OMR = د.م.25,73 MAD

Среднерыночный курс в 20:27
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График изменения обменного курса OMR к MAD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MAD
1 OMR в MADПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий25,789625,7896
Низкий25,424325,0286
В среднем25,619325,4017
Изменение0.99%0.98%
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Соотношение 1 OMR к MAD

За последние 30 дней максимальный курс OMR к MAD составил 25,7896, а минимальный — 25,4243. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 25,6193. Изменение курса OMR к MAD в процентном соотношении составило 0.99.

За последние 90 дней максимальный курс OMR к MAD составил 25,7896, а минимальный — 25,0286. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 25,4017. Изменение курса OMR к MAD в процентном соотношении составило 0.98.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для оманских риалов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Оманский риал / Марокканский дирхам
1 OMR25,72710 MAD
5 OMR128,63550 MAD
10 OMR257,27100 MAD
20 OMR514,54200 MAD
50 OMR1 286,35500 MAD
100 OMR2 572,71000 MAD
250 OMR6 431,77500 MAD
500 OMR12 863,55000 MAD
1000 OMR25 727,10000 MAD
2000 OMR51 454,20000 MAD
5000 OMR128 635,50000 MAD
10000 OMR257 271,00000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Оманский риал
1 MAD0,03887 OMR
5 MAD0,19435 OMR
10 MAD0,38870 OMR
20 MAD0,77739 OMR
50 MAD1,94348 OMR
100 MAD3,88695 OMR
250 MAD9,71738 OMR
500 MAD19,43475 OMR
1000 MAD38,86950 OMR
2000 MAD77,73900 OMR
5000 MAD194,34750 OMR
10000 MAD388,69500 OMR