درهم مغربي إلى ريال عماني

تحويل MAD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
37.477 omr

1.00000 MAD = 0.03748 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:11 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MAD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 OMR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.065888.58931.437391.661810.9640518.3729
1GBP1.1532711.2291102.1631.657631.916431.1118121.188
1USD0.938250.813603183.121.348651.559210.9045517.2386
1INR0.0112880.00978830.012030810.01622530.01875860.01088250.207394

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درهم مغربي

MAD إلى USD

MAD إلى XOF

MAD إلى GBP

MAD إلى EUR

MAD إلى CAD

MAD إلى AUD

MAD إلى SGD

MAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الريال العماني
1 MAD0.03748 OMR
5 MAD0.18739 OMR
10 MAD0.37477 OMR
20 MAD0.74954 OMR
50 MAD1.87386 OMR
100 MAD3.74771 OMR
250 MAD9.36928 OMR
500 MAD18.73855 OMR
1000 MAD37.47710 OMR
2000 MAD74.95420 OMR
5000 MAD187.38550 OMR
10000 MAD374.77100 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الدرهم المغربي
1 OMR26.68290 MAD
5 OMR133.41450 MAD
10 OMR266.82900 MAD
20 OMR533.65800 MAD
50 OMR1334.14500 MAD
100 OMR2668.29000 MAD
250 OMR6670.72500 MAD
500 OMR13341.45000 MAD
1000 OMR26682.90000 MAD
2000 OMR53365.80000 MAD
5000 OMR133414.50000 MAD
10000 OMR266829.00000 MAD