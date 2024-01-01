500 ريال عماني إلى درهم مغربي

تحويل OMR إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

500 omr
12,563.80 mad

ر.ع.1.000 OMR = د.م.25.13 MAD

Mid-market exchange rate at 12:55
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OMR إلى MAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2551.511.6510.94721.473
1 GBP1.1811.312110.0811.7821.9491.11825.347
1 USD0.90.762183.91.3581.4850.85219.319
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.23

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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كيفية تحويل ريال عماني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الدرهم المغربي
1 OMR٢٥٫١٢٧٦٠ MAD
5 OMR١٢٥٫٦٣٨٠٠ MAD
10 OMR٢٥١٫٢٧٦٠٠ MAD
20 OMR٥٠٢٫٥٥٢٠٠ MAD
50 OMR١٬٢٥٦٫٣٨٠٠٠ MAD
100 OMR٢٬٥١٢٫٧٦٠٠٠ MAD
250 OMR٦٬٢٨١٫٩٠٠٠٠ MAD
500 OMR١٢٬٥٦٣٫٨٠٠٠٠ MAD
1000 OMR٢٥٬١٢٧٫٦٠٠٠٠ MAD
2000 OMR٥٠٬٢٥٥٫٢٠٠٠٠ MAD
5000 OMR١٢٥٬٦٣٨٫٠٠٠٠٠ MAD
10000 OMR٢٥١٬٢٧٦٫٠٠٠٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / الريال العماني
1 MAD٠٫٠٣٩٨٠ OMR
5 MAD٠٫١٩٨٩٨ OMR
10 MAD٠٫٣٩٧٩٧ OMR
20 MAD٠٫٧٩٥٩٤ OMR
50 MAD١٫٩٨٩٨٥ OMR
100 MAD٣٫٩٧٩٦٩ OMR
250 MAD٩٫٩٤٩٢٣ OMR
500 MAD١٩٫٨٩٨٤٥ OMR
1000 MAD٣٩٫٧٩٦٩٠ OMR
2000 MAD٧٩٫٥٩٣٨٠ OMR
5000 MAD١٩٨٫٩٨٤٥٠ OMR
10000 MAD٣٩٧٫٩٦٩٠٠ OMR