Марокканские дирхамы в сейшельские рупии

Сконвертируйте MAD в SCR по реальному обменному курсу

1000 mad
1300.92 scr

1.00000 MAD = 1.30092 SCR

Среднерыночный курс в 22:17 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса MAD к SCR

1 мин. назад 1 MAD → 0 SCR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075689.12421.458031.674090.958618.533
1GBP1.1614411.24925103.5131.693421.944361.1133621.5251
1USD0.92970.80048182.861.355551.556420.891217.2304
1INR0.01122030.009660640.012068510.01635950.01878370.01075550.207946

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for марокканский дирхам

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Марокканский дирхам / Сейшельская рупия
1 MAD1.30092 SCR
5 MAD6.50460 SCR
10 MAD13.00920 SCR
20 MAD26.01840 SCR
50 MAD65.04600 SCR
100 MAD130.09200 SCR
250 MAD325.23000 SCR
500 MAD650.46000 SCR
1000 MAD1300.92000 SCR
2000 MAD2601.84000 SCR
5000 MAD6504.60000 SCR
10000 MAD13009.20000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Марокканский дирхам
1 SCR0.76868 MAD
5 SCR3.84342 MAD
10 SCR7.68685 MAD
20 SCR15.37370 MAD
50 SCR38.43425 MAD
100 SCR76.86850 MAD
250 SCR192.17125 MAD
500 SCR384.34250 MAD
1000 SCR768.68500 MAD
2000 SCR1537.37000 MAD
5000 SCR3843.42500 MAD
10000 SCR7686.85000 MAD