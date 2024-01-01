10 марокканских дирхамов в сейшельские рупии

Сконвертируйте MAD в SCR по реальному обменному курсу

10 mad
13.60 scr

1.00000 MAD = 1.35955 SCR

Среднерыночный курс в 00:28
Отслеживайте обменный курс
Wise

Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

Loading

Популярные валюты

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1610.6040.7977340.930851.354051.543091.3469519.0698
1 XOF0.0016377210.001306470.001524530.002217560.002527150.002205930.031231
1 GBP1.25355765.42311.166921.697371.934341.6884723.9049
1 EUR1.07425655.9410.8569611.454591.657671.4469620.4857

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в сейшельские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и SCR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в SCR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для марокканских дирхамов

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Марокканский дирхам / Сейшельская рупия
1 MAD1.35955 SCR
5 MAD6.79775 SCR
10 MAD13.59550 SCR
20 MAD27.19100 SCR
50 MAD67.97750 SCR
100 MAD135.95500 SCR
250 MAD339.88750 SCR
500 MAD679.77500 SCR
1000 MAD1359.55000 SCR
2000 MAD2719.10000 SCR
5000 MAD6797.75000 SCR
10000 MAD13595.50000 SCR
Обменные курсы Сейшельская рупия / Марокканский дирхам
1 SCR0.73554 MAD
5 SCR3.67769 MAD
10 SCR7.35538 MAD
20 SCR14.71076 MAD
50 SCR36.77690 MAD
100 SCR73.55380 MAD
250 SCR183.88450 MAD
500 SCR367.76900 MAD
1000 SCR735.53800 MAD
2000 SCR1471.07600 MAD
5000 SCR3677.69000 MAD
10000 SCR7355.38000 MAD