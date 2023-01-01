درهم مغربي إلى روبية سيشيلية

تحويل MAD إلى SCR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mad
١٬٢٧٠٫٢١ scr

1.00000 MAD = 1.27021 SCR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:13 UTC
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MAD إلى SCR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 SCR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0657588.58511.437321.66160.9640518.3686
1GBP1.1533411.22915102.1671.657691.916351.1118721.1849
1USD0.93830.81357183.121.348651.559090.9046517.2354
1INR0.01128860.00978790.012030810.01622530.01875710.01088370.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى روبية سيشيلية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SCR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى SCR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / روبية سيشيل
1 MAD1.27021 SCR
5 MAD6.35105 SCR
10 MAD12.70210 SCR
20 MAD25.40420 SCR
50 MAD63.51050 SCR
100 MAD127.02100 SCR
250 MAD317.55250 SCR
500 MAD635.10500 SCR
1000 MAD1270.21000 SCR
2000 MAD2540.42000 SCR
5000 MAD6351.05000 SCR
10000 MAD12702.10000 SCR
معدلات التحويل روبية سيشيل / الدرهم المغربي
1 SCR0.78727 MAD
5 SCR3.93636 MAD
10 SCR7.87271 MAD
20 SCR15.74542 MAD
50 SCR39.36355 MAD
100 SCR78.72710 MAD
250 SCR196.81775 MAD
500 SCR393.63550 MAD
1000 SCR787.27100 MAD
2000 SCR1574.54200 MAD
5000 SCR3936.35500 MAD
10000 SCR7872.71000 MAD