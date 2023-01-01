Марокканские дирхамы в саудовские риялы

Сконвертируйте MAD в SAR по реальному обменному курсу

1 000 mad
369,88 sar

1.00000 MAD = 0.36988 SAR

Среднерыночный курс в 22:17 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MAD к SAR

1 мин. назад 1 MAD → 0 SAR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.075689.12421.458031.674090.958618.533
1GBP1.1614411.24925103.5131.693421.944361.1133621.5251
1USD0.92970.80048182.861.355551.556420.891217.2304
1INR0.01122030.009660640.012068510.01635950.01878370.01075550.207946

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в саудовские риялы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и SAR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в SAR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for марокканский дирхам

MAD в USD

MAD в XOF

MAD в GBP

MAD в EUR

MAD в CAD

MAD в AUD

MAD в SGD

MAD в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Марокканский дирхам / Саудовский риял
1 MAD0.36988 SAR
5 MAD1.84942 SAR
10 MAD3.69884 SAR
20 MAD7.39768 SAR
50 MAD18.49420 SAR
100 MAD36.98840 SAR
250 MAD92.47100 SAR
500 MAD184.94200 SAR
1000 MAD369.88400 SAR
2000 MAD739.76800 SAR
5000 MAD1849.42000 SAR
10000 MAD3698.84000 SAR
Обменные курсы Саудовский риял / Марокканский дирхам
1 SAR2.70355 MAD
5 SAR13.51775 MAD
10 SAR27.03550 MAD
20 SAR54.07100 MAD
50 SAR135.17750 MAD
100 SAR270.35500 MAD
250 SAR675.88750 MAD
500 SAR1351.77500 MAD
1000 SAR2703.55000 MAD
2000 SAR5407.10000 MAD
5000 SAR13517.75000 MAD
10000 SAR27035.50000 MAD