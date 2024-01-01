Fas dirheminden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MAD → SAR çevirin

1.000 mad
372,38 sar

1.00000 MAD = 0.37238 SAR

11:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1611.0050.7971620.931451.354051.538821.3475519.0124
1 XOF0.0016366510.001304670.001524520.00221610.00251850.002205460.0311166
1 GBP1.25445766.47511.168471.698591.930371.6904323.8501
1 EUR1.07355655.9440.8558211.453641.6521.4466620.4108

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Fas dirheminden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Arabistan Riyali
1 MAD0.37238 SAR
5 MAD1.86190 SAR
10 MAD3.72379 SAR
20 MAD7.44758 SAR
50 MAD18.61895 SAR
100 MAD37.23790 SAR
250 MAD93.09475 SAR
500 MAD186.18950 SAR
1000 MAD372.37900 SAR
2000 MAD744.75800 SAR
5000 MAD1861.89500 SAR
10000 MAD3723.79000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Fas Dirhemi
1 SAR2.68544 MAD
5 SAR13.42720 MAD
10 SAR26.85440 MAD
20 SAR53.70880 MAD
50 SAR134.27200 MAD
100 SAR268.54400 MAD
250 SAR671.36000 MAD
500 SAR1342.72000 MAD
1000 SAR2685.44000 MAD
2000 SAR5370.88000 MAD
5000 SAR13427.20000 MAD
10000 SAR26854.40000 MAD