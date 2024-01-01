bin Arabistan riyalinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SAR → MAD çevirin

1.000 sar
2.635,96 mad

1,000SR SAR = 2,636د.م. MAD

09:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MAD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MADSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,64732,6801
Düşük2,61532,6153
Ortalama2,62852,6475
Değişim-0.43%-1.65%
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1 SAR → MAD istatistikleri

SAR → MAD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,6473, en düşük 2,6153 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,6285 oldu. SAR → MAD kurundaki değişiklik -0.43 değerindeydi.

SAR → MAD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,6801, en düşük 2,6153 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,6475 oldu. SAR → MAD kurundaki değişiklik -1.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3870,92458,0881,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,364201,01610,66641,8671,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → CAD

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SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Fas Dirhemi
1 SAR2,63596 MAD
5 SAR13,17980 MAD
10 SAR26,35960 MAD
20 SAR52,71920 MAD
50 SAR131,79800 MAD
100 SAR263,59600 MAD
250 SAR658,99000 MAD
500 SAR1.317,98000 MAD
1000 SAR2.635,96000 MAD
2000 SAR5.271,92000 MAD
5000 SAR13.179,80000 MAD
10000 SAR26.359,60000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Arabistan Riyali
1 MAD0,37937 SAR
5 MAD1,89685 SAR
10 MAD3,79369 SAR
20 MAD7,58738 SAR
50 MAD18,96845 SAR
100 MAD37,93690 SAR
250 MAD94,84225 SAR
500 MAD189,68450 SAR
1000 MAD379,36900 SAR
2000 MAD758,73800 SAR
5000 MAD1.896,84500 SAR
10000 MAD3.793,69000 SAR