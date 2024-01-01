5 Fas dirheminden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MAD → SAR çevirin

5 mad
1,89 sar

1,000د.م. MAD = 0,3779SR SAR

14:39 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,38240,3824
Düşük0,37620,3731
Ortalama0,38030,3777
Değişim0.46%1.28%
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1 MAD → SAR istatistikleri

MAD → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3824, en düşük 0,3762 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3803 oldu. MAD → SAR kurundaki değişiklik 0.46 değerindeydi.

MAD → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3824, en düşük 0,3731 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3777 oldu. MAD → SAR kurundaki değişiklik 1.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,3760,7810,9261,3831,5291,33618,165
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,28777,65411,1851,771,9581,7123,257
1 EUR1,08655,9660,84411,4931,6521,44319,618

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Arabistan Riyali
1 MAD0,37791 SAR
5 MAD1,88954 SAR
10 MAD3,77908 SAR
20 MAD7,55816 SAR
50 MAD18,89540 SAR
100 MAD37,79080 SAR
250 MAD94,47700 SAR
500 MAD188,95400 SAR
1000 MAD377,90800 SAR
2000 MAD755,81600 SAR
5000 MAD1.889,54000 SAR
10000 MAD3.779,08000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Fas Dirhemi
1 SAR2,64615 MAD
5 SAR13,23075 MAD
10 SAR26,46150 MAD
20 SAR52,92300 MAD
50 SAR132,30750 MAD
100 SAR264,61500 MAD
250 SAR661,53750 MAD
500 SAR1.323,07500 MAD
1000 SAR2.646,15000 MAD
2000 SAR5.292,30000 MAD
5000 SAR13.230,75000 MAD
10000 SAR26.461,50000 MAD