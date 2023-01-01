درهم مغربي إلى ريال سعودي

تحويل MAD إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mad
364.74 sar

1.00000 MAD = 0.36474 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:13 UTC
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MAD إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MAD → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.0657588.58511.437321.66160.9640518.3686
1GBP1.1533411.22915102.1671.657691.916351.1118721.1849
1USD0.93830.81357183.121.348651.559090.9046517.2354
1INR0.01128860.00978790.012030810.01622530.01875710.01088370.207356

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درهم مغربي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MAD الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الدرهم المغربي / ريال سعودي
1 MAD0.36474 SAR
5 MAD1.82372 SAR
10 MAD3.64744 SAR
20 MAD7.29488 SAR
50 MAD18.23720 SAR
100 MAD36.47440 SAR
250 MAD91.18600 SAR
500 MAD182.37200 SAR
1000 MAD364.74400 SAR
2000 MAD729.48800 SAR
5000 MAD1823.72000 SAR
10000 MAD3647.44000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الدرهم المغربي
1 SAR2.74165 MAD
5 SAR13.70825 MAD
10 SAR27.41650 MAD
20 SAR54.83300 MAD
50 SAR137.08250 MAD
100 SAR274.16500 MAD
250 SAR685.41250 MAD
500 SAR1370.82500 MAD
1000 SAR2741.65000 MAD
2000 SAR5483.30000 MAD
5000 SAR13708.25000 MAD
10000 SAR27416.50000 MAD