Марокканские дирхамы в эскудо кабо-верде

Сконвертируйте MAD в CVE по реальному обменному курсу

1 000 mad
10 156 cve

1.00000 MAD = 10.15600 CVE

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График изменения обменного курса MAD к CVE

1 мин. назад 1 MAD → 0 CVE
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.0756589.12841.457941.674030.958718.5381
1GBP1.1614411.2493103.5171.69331.944281.1134721.5308
1USD0.929650.800448182.861.35541.55630.8912517.2343
1INR0.01121980.009660250.012068510.01635770.01878230.01075610.207993

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Как произвести расчет конвертации из марокканских дирхамов в эскудо кабо-верде

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MAD из выпадающего списка для исходной валюты и CVE из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MAD в CVE, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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MAD в EUR

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Обменные курсы Марокканский дирхам / Эскудо Кабо-Верде
1 MAD10.15600 CVE
5 MAD50.78000 CVE
10 MAD101.56000 CVE
20 MAD203.12000 CVE
50 MAD507.80000 CVE
100 MAD1015.60000 CVE
250 MAD2539.00000 CVE
500 MAD5078.00000 CVE
1000 MAD10156.00000 CVE
2000 MAD20312.00000 CVE
5000 MAD50780.00000 CVE
10000 MAD101560.00000 CVE
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Марокканский дирхам
1 CVE0.09846 MAD
5 CVE0.49232 MAD
10 CVE0.98464 MAD
20 CVE1.96927 MAD
50 CVE4.92318 MAD
100 CVE9.84636 MAD
250 CVE24.61590 MAD
500 CVE49.23180 MAD
1000 CVE98.46360 MAD
2000 CVE196.92720 MAD
5000 CVE492.31800 MAD
10000 CVE984.63600 MAD