10 эскудо Кабо-Верде в марокканские дирхамы

Сконвертируйте CVE в MAD по реальному обменному курсу

10 cve
0,99 mad

1.00000 CVE = 0.09885 MAD

Среднерыночный курс в 10:20 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса CVE к MAD

1 мин. назад 1 CVE → 0 MAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.861151.0731589.09771.452081.668580.9584518.3962
1GBP1.1612411.2462103.4651.686231.937651.1129921.3626
1USD0.931850.802439183.02451.35311.554850.8932517.1422
1INR0.01122360.009665090.012044610.01629760.01872760.01075890.206472

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

CVE в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Марокканский дирхам
1 CVE0.09885 MAD
5 CVE0.49425 MAD
10 CVE0.98851 MAD
20 CVE1.97702 MAD
50 CVE4.94255 MAD
100 CVE9.88510 MAD
250 CVE24.71275 MAD
500 CVE49.42550 MAD
1000 CVE98.85100 MAD
2000 CVE197.70200 MAD
5000 CVE494.25500 MAD
10000 CVE988.51000 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Эскудо Кабо-Верде
1 MAD10.11620 CVE
5 MAD50.58100 CVE
10 MAD101.16200 CVE
20 MAD202.32400 CVE
50 MAD505.81000 CVE
100 MAD1011.62000 CVE
250 MAD2529.05000 CVE
500 MAD5058.10000 CVE
1000 MAD10116.20000 CVE
2000 MAD20232.40000 CVE
5000 MAD50581.00000 CVE
10000 MAD101162.00000 CVE