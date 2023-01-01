5000 эскудо Кабо-Верде в марокканские дирхамы

Сконвертируйте CVE в MAD по реальному обменному курсу

5 000 cve
494,31 mad

1.00000 CVE = 0.09886 MAD

Среднерыночный курс в 10:22 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса CVE к MAD

1 мин. назад 1 CVE → 0 MAD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860951.073289.09971.451931.667750.9584518.3896
1GBP1.1615111.24655103.4921.686461.937141.1132521.36
1USD0.93180.802214183.02251.35291.5540.893117.1353
1INR0.01122340.009662610.012044910.01629560.01871780.01075730.206393

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из эскудо Кабо-Верде в марокканские дирхамы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CVE из выпадающего списка для исходной валюты и MAD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CVE в MAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for эскудо Кабо-Верде

CVE в USD

CVE в EUR

CVE в GBP

CVE в INR

CVE в JPY

CVE в RUB

CVE в AUD

CVE в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Эскудо Кабо-Верде / Марокканский дирхам
1 CVE0.09886 MAD
5 CVE0.49431 MAD
10 CVE0.98862 MAD
20 CVE1.97725 MAD
50 CVE4.94312 MAD
100 CVE9.88624 MAD
250 CVE24.71560 MAD
500 CVE49.43120 MAD
1000 CVE98.86240 MAD
2000 CVE197.72480 MAD
5000 CVE494.31200 MAD
10000 CVE988.62400 MAD
Обменные курсы Марокканский дирхам / Эскудо Кабо-Верде
1 MAD10.11510 CVE
5 MAD50.57550 CVE
10 MAD101.15100 CVE
20 MAD202.30200 CVE
50 MAD505.75500 CVE
100 MAD1011.51000 CVE
250 MAD2528.77500 CVE
500 MAD5057.55000 CVE
1000 MAD10115.10000 CVE
2000 MAD20230.20000 CVE
5000 MAD50575.50000 CVE
10000 MAD101151.00000 CVE