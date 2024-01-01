5,000 إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم مغربي

تحويل CVE إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

5,000 cve
484.19 mad

Esc1.000 CVE = د.م.0.09684 MAD

Mid-market exchange rate at 19:01
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CVE إلى MAD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09391.7571.5011.6590.94620.839
1 GBP1.16811.277107.2031.7541.9381.10524.347
1 USD0.9150.783183.9461.3741.5180.86519.065
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل إيسكودو جزر الرأس الأخضر إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CVE في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CVE الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cape Verdean escudos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / الدرهم المغربي
1 CVE٠٫٠٩٦٨٤ MAD
5 CVE٠٫٤٨٤١٩ MAD
10 CVE٠٫٩٦٨٣٧ MAD
20 CVE١٫٩٣٦٧٥ MAD
50 CVE٤٫٨٤١٨٧ MAD
100 CVE٩٫٦٨٣٧٤ MAD
250 CVE٢٤٫٢٠٩٣٥ MAD
500 CVE٤٨٫٤١٨٧٠ MAD
1000 CVE٩٦٫٨٣٧٤٠ MAD
2000 CVE١٩٣٫٦٧٤٨٠ MAD
5000 CVE٤٨٤٫١٨٧٠٠ MAD
10000 CVE٩٦٨٫٣٧٤٠٠ MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / اسكودو الرأس الأخضر
1 MAD١٠٫٣٢٦٦٠ CVE
5 MAD٥١٫٦٣٣٠٠ CVE
10 MAD١٠٣٫٢٦٦٠٠ CVE
20 MAD٢٠٦٫٥٣٢٠٠ CVE
50 MAD٥١٦٫٣٣٠٠٠ CVE
100 MAD١٬٠٣٢٫٦٦٠٠٠ CVE
250 MAD٢٬٥٨١٫٦٥٠٠٠ CVE
500 MAD٥٬١٦٣٫٣٠٠٠٠ CVE
1000 MAD١٠٬٣٢٦٫٦٠٠٠٠ CVE
2000 MAD٢٠٬٦٥٣٫٢٠٠٠٠ CVE
5000 MAD٥١٬٦٣٣٫٠٠٠٠٠ CVE
10000 MAD١٠٣٬٢٦٦٫٠٠٠٠٠ CVE